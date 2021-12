Troféu da Série A - Divulgação / CBF

Troféu da Série ADivulgação / CBF

Publicado 20/12/2021 17:00

Rio - De volta à Série A, o Goiás pode iniciar 2022 com um grande problema. O Esmeraldino tem uma dívida de mais de R$ 700 mil com o Goianésia, devido a transferência do atacante Michael para o Flamengo, que aconteceu em 2020. A CBF proibiu o Goiás de registrar jogadores por um período de seis meses por conta do ocorrido. As informações são do portal "globoesporte.com."

Na ocasião da transferência de Michael, o Goianésia vendeu os 5% dos direitos econômicos que ainda tinha ao Goiás e ficou de receber 500 mil euros divididos em três parcelas. De acordo com Marco Antônio Maia, presidente do Goianésia, o clube da Série A só repassou as duas primeiras, mas não fez a terceira, que teve vencimento em fevereiro deste ano.



Caso não consiga resolver esta questão até o dia 30 de dezembro, o Goiás só poderá inscrever jogadores a partir do dia 19 de janeiro, mesmo que entre em acordo com o Goianésia. Se a dívida não for sanada, o clube da Série A só poderá inscrever jogadores daqui a seis meses.