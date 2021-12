Rafinha não teve sucesso no Grêmio - Lucas Uebel/Grêmio

Publicado 20/12/2021 17:48

São Paulo - Sondado pelo Fluminense, o lateral Rafinha, ex-Flamengo, é o novo jogador do São Paulo. Presidente do clube, Julio Casares confirmou na tarde desta segunda-feira (20) a assinatura do vínculo de um ano com o Tricolor do Morumbi.

"Acabamos de assinar o contrato com o Rafinha, lateral-direito. Acabei de assinar. A condição técnica é importante, a liderança também. Ele é um jogador que estará disponível no começo da pré-temporada. O Rafinha é atleta do São Paulo Futebol Clube", afirmou Casares, em live no canal Arnaldo e Tironi.

Rafinha foi rebaixado com o Grêmio e tinha contrato até o fim deste ano, mas a diretoria gaúcha optou por não abrir negociações pela renovação. Aos 36 anos, o lateral-direito ex-Flamengo também despertava o interesse do Fluminense.

Passando por crise financeira, o São Paulo traçou o planejamento de optar por atletas livres no mercado e Rafinha neste perfil. O contrato de uma temporada tem a opção de renovação por mais um ano de acordo com produtividade.