Real Madrid estuda futuro de Reinier, que está no Borussia DortmundFoto: Divulgação/Borussia Dortmund

Publicado 22/12/2021 13:01

Sem conquistar seu espaço no Borussia Dortmund desde que chegou, na temporada 2020/21, Reinier deve ser devolvido ao Real Madrid no meio da temporada europeia. De acordo com o jornal 'Bild', o clube alemão planeja antecipar o fim do empréstimo do jogador ex-Flamengo, que seria em junho de 2022.



Depois de disputar apenas 19 jogos e 339 minutos em sua primeira temporada pelo Borussia, Reinier conseguiu jogar neste semestre de 2021 12 jogos, mas em apenas um atuou os 90 minutos.



Ele foi emprestado pelo Real Madrid para ter mais minutos em campo e ganhar experiência, já que atuava pelo Real B. Como não agradou, o Borussia, segundo o jornal alemão, pretende aproveitar o dinheiro que economizará no salário para investir em contratações.