Gabigol participou de amigo oculto de NeymarMarcelo Cortes / Flamengo

Publicado 22/12/2021 16:17 | Atualizado 22/12/2021 16:17

Em amigo oculto realizado por Neymar, com transmissão do SBT na noite de terça-feira, Gabigol foi um dos representantes do futebol brasileiro na brincadeira. O centroavante tirou Verrati, do PSG, no sorteio e deu de presente uma camisa do Flamengo autografada e bermudas. E ele ganhou um skate de Letícia Bufoni.

O italiano, ao receber, comentou: "Muito bonita".



Os convidados para a brincadeira foram: Ander Herrera, Di María, Formiga, Gabriel Medina, Gabigol, Italo Ferreira, Laís Souza, Leticia Bufoni, Marquinhos, Messi, Mbappé, Paredes, Sergio Ramos, Rafinha Alcântara, Rebeca Andrade, Ronaldo, Thiago Braz, Verratti, Weverton.



Veja quem cada um tirou e os presentes dados:



Neymar tirou Ronaldo (presente: controle de videogame e camisa do PSG)

Ronaldo - Italo Ferreira (presente: quadro)



Italo Ferreira - Weverton (presente: porta-retratos e pulseira)



Weverton - Sergio Ramos (presente: boina e camisa do Palmeiras)



Sergio Ramos - Herrera (presente: camisa)



Herrera - Di María (presente: jaqueta)



Di María - Mbappé (presente: bota)



Mbappé - Gabriel Medina (presente: boneco e meias do Superman)



Gabriel Medina - Laís Souza (presente: colar de estrela)



Laís Souza - Rafinha Alcântara (presente: quadro pintado com a boca e pulseira)



Rafinha Alcântara - Letícia Bufoni (presente: brinco)



Letícia Bufoni - Gabigol (presente: skate)



Gabigol - Verratti (presente: camisa do Flamengo e bermudas)



Verratti - Paredes (presente: calça)



Paredes - Messi (presente: jaqueta)



Messi - Marquinhos (presente: jaqueta)



Marquinhos - Formiga (presente: relógio)



Formiga - Thiago Braz (presente: cofre)



Thiago Braz - Rebeca Andrade (presente: máquina fotográfica)



Rebeca Andrade - Neymar (presente: funko pop do Batman)

*Com informações do LANCE!