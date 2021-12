Gerson - Reprodução

GersonReprodução

Publicado 23/12/2021 18:30

Rio - A situação de Gerson no Olympique de Marselha segue complicada. O meia, de 24 anos, foi muito criticado após a atuação da equipe no empate contra o Reims, na última rodada do Campeonato Francês. Em suas redes sociais, o ex-jogador do Flamengo fez um post enigmático.

Eu seu perfil oficial no Twitter, Gerson publicou a imagem de uma cena do desenho ‘Papa-Léguas’ em que mostra a perseguição entre os personagens. Além disso, o brasileiro escreveu: "Perseguição implacável". Com isso, seus seguidores apontaram como uma ‘indireta’ às críticas que o volante vem recebendo da imprensa francesa.

Após o o empate do Olympique de Marselha, Gerson foi criticado na avaliação do "L Équipe". "Decepcionante desde o início da temporada, o meia não brilhou e sumiu no segundo tempo contra o Reims. Ele não começou a noite tão mal, em uma função bastante ofensiva, onde muitas vezes se viu na área adversária. Houve algumas boas intenções e força de vontade, mas nada de concreto, e ele desapareceu muito cedo, invisível ou quase no segundo tempo", destacou o jornal francês.



Contratado pelo clube francês no começo da temporada europeia em junho, Gerson entrou em campo em 22 partidas, fez três gols e deu duas assistências pelo Olympique de Marselha. A sua transferência custou cerca de 20 milhões de euros ao seu clube atual.