Egídio é o novo reforço do Coritiba - Foto: Lucas Merçon/Fluminense FC

Egídio é o novo reforço do CoritibaFoto: Lucas Merçon/Fluminense FC

Publicado 30/12/2021 14:46

Rio - O lateral-esquerdo Egídio, de 35 anos, foi anunciado como o novo reforço do Coritiba para a próxima temporada no Campeonato Brasileiro. O jogador estava no Fluminense desde o início de 2020 e ficou fora dos planos da diretoria tricolor para 2022, com contrato encerrando nesta sexta-feira (31).

"Coritiba chegou a um acordo com o lateral-esquerdo Egídio para a temporada 2022. Jogador chega em breve ao Couto Pereira para exames médicos e os processos de registro junto à CBF", disse o perfil oficial do clube paranaense no Twitter.

O lateral-esquerdo assinou o contrato com o Coritiba até o fim de 2022 e é o primeiro reforço do clube paranaense após o retorno à elite do futebol brasileiro. Com a camisa do Fluminense, de 2020 a 2021, Egídio disputou 77 partidas e marcou um gol.