Jogador era prioridade no FluzãoFoto: Pedro Souza/Atlético-MG

Publicado 30/12/2021 21:09

Rio - O meio-campista Nathan, do Atlético-MG, não deve fechar com o Fluminense para 2022. De acordo com o jornalista Lucas Musetti, do portal "UOL Esportes", o atleta pode assinar com o Santos por empréstimo de uma temporada.

O Atlético-MG vê o Fluminense como possível adversário na Libertadores e não pretende reforçar um rival no torneio sul-americano, ao contrário do Santos que não irá disputar a competição no próximo ano. Além disso, a possibilidade de vestir a camisa do Alvinegro incentivou o jogador.

O Fluminense e o Santos aceitaram arcar com o salário integral do meio-campista, mas de acordo com o canal "Fala, Galo!", o Alvinegro ofereceu um valor a mais pelo empréstimo do atleta por uma temporada.