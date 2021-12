Elkeson é um dos alvos do Botafogo para 2022 - Foto: Divulgação/Shanghai SIPG

Elkeson é um dos alvos do Botafogo para 2022Foto: Divulgação/Shanghai SIPG

Publicado 29/12/2021 11:49

Rio - O Fluminense ainda não descarta a contratação do atacante Elkeson, ex-Botafogo e que está livre no mercado. De acordo com o jornalista Victor Lessa, o nome do jogador, que foi oferecido por empresários ao técnico Abel Braga, segue em análise.

Abel teria sido procurado pelos agentes de Elkeson para saber se gostaria de contar com o jogador em 2022. O treinador disse que gosta do estilo de jogo do atleta e deu o aval para a diretoria tricolor.

Apesar do "ok" de Abel, a diretoria ainda estuda se vale a pena trazer o atacante. Isso porque o clube encaminhou, na última segunda-feira, a chegada de Germán Cano, ex-Vasco.