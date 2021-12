Mario Pineida - Foto: Reprodução

Mario PineidaFoto: Reprodução

Publicado 28/12/2021 15:14

Rio - O Fluminense anunciou, na tarde desta terça-feira, mais uma contratação para 2022. Trata-se do lateral esquerdo equatoriano Mario Pineida, que pertence ao Barcelona de Guayaquil e assinou contrato de empréstimo com o Tricolor por uma temporada.

O jogador, de 29 anos, é considerado versátil, podendo atuar nas duas laterais. Ele foi aprovado nos exames, retornará ao Equador na quarta e se apresentará junto ao elenco tricolor, no dia 10 de janeiro.



Além do equatoriano, o Fluminense deve confirmar também a contratação de outro lateral-esquerdo: Cristiano, que estava no Sheriff, da Moldávia. Até o momento, o clube já anunciou as contratações de Felipe Melo, Willian Bigode e encaminhou a chegada de German Cano.