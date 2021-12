O volante André, de 20 anos, do Fluminense foi eleito a revelação do torneio. - Lucas Merçon/Fluminense FC

Rio - O volante André pode deixar o Fluminense em breve. De acordo com o portal "Netflu", o jogador, que foi considerado a revelação do último Brasileirão, vem sendo monitorado por um grande clube português, que não foi revelado pela reportagem.

Segundo o veículo, os portugueses chegaram, inclusive, a mandar olheiros para observar André de perto nas rodadas finais do Campeonato Brasileiro. Recentemente, ele estendeu seu vínculo com o Tricolor até o fim de 2024.

André viveu um ano de superação com a camisa do Fluminense. O volante esteve perto de ser emprestado ao CRB, mas acabou ficando no time carioca e caiu nas graças da torcida, se tornando um dos principais jogadores do time.