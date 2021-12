Nathan, meia do Atlético-MG - Divulgação

Publicado 29/12/2021 10:30

Rio - O Fluminense definiu o jogador que será seu alvo para reforçar o meio-campo na próxima temporada. Trata-se de Nathan, do Atlético-MG. A ideia do Tricolor é contratar o jogador por empréstimo de um ano. As informações são do site "GE.

A diretoria chegou ao nome de Nathan há duas semanas, em conversas com o técnico Abel Braga, que deu seu aval. O Atlético-MG já deu sinal verde para o empréstimo, mas ainda não há martelo batido. O América-MG também está interessado.

Nathan, de 25 anos, foi reserva do Atlético-MG na última temporada, mas muito utilizado pelo técnico Cuca. Em três anos no Galo, disputou 118 partidas e marcou 14 gols.