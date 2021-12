Lucca - Lucas Mercon/Fluminense

Publicado 29/12/2021 15:36

Rio - Sem cair nas graças da torcida e com a tendência de perder espaço após a chegada de Willian Bigode, o atacante Lucca pode deixar o Fluminense. Segundo o site "Futebol Interior", o jogador entrou na mira da Ponte Preta, clube que defendeu em 2017.

Sob comando do ex-atacante Luís Fabiano, a diretoria da equipe de Campinas já iniciou os contatos com Lucca. Há o interesse de acerto de ambas as partes, mas o salário ainda é um entrave.

Lucca tem contrato com o Fluminense até abril de 2022. No Tricolor desde 2020, atuou em 54 partidas e marcou sete gols.