Nathan e Hyoran são alvos do Fluminense - Foto: Pedro Souza/Atlético-MG

Nathan e Hyoran são alvos do FluminenseFoto: Pedro Souza/Atlético-MG

Publicado 30/12/2021 18:16

Rio - O diretor de futebol do Atlético-MG, Rodrigo Caetano, em entrevista ao portal "GE", negou que tenha ocorrido uma interrupção na manutenção do elenco para a próxima temporada. Entre os jogadores do plantel mineiro, dois atletas interessam ao Fluminense, sendo um deles, o meia Nathan, que é o preferido da diretoria tricolor para fechar a futura equipe de Abel Braga.

Por outro lado, caso a negociação não avance, o Tricolor vai concentrar as suas forças para intensificar as conversas com o meio-campista Hyoran. O atleta está sem espaço no Atlético-MG e seria uma negociação menos complexa.

Para fortalecer o futuro elenco, o Fluminense já anunciou a chegada do volante Felipe Melo, atacante Willian Bigode e do lateral-esquerdo Mario Pineida. Com o contrato encaminhado, o centroavante Germán Cano, zagueiro David Duarte e o lateral Cristiano, podem ser anunciados nos próximos dias.