Lesionado, volante renova contrato com o Fluminense por mais um mês | Fluminense | O Dia

Após cinco meses de cirurgia, Hudson, do Fluminense, volta a trabalhar em campo - Foto: Lucas Merçon/Fluminense FC

Publicado 30/12/2021 09:17

Rio - O volante Hudson teve seu contrato com o Fluminense renovado por mais um mês. A decisão foi tomada para que o jogador, que estava emprestado pelo São Paulo até o fim do ano, se recupere 100 % da cirurgia que realizou no joelho direito.

Por lei, o Fluminense tem a obrigação de só devolver Hudson ao São Paulo quando ele tiver condições de jogo. O Tricolor tinha a opção de prorrogar o contrato por mais um ano, mas já avisou ao volante que ele está fora dos planos.

No Fluminense desde 2020, Hudson vestiu a camisa tricolor em 47 jogos. Ele não entra em campo desde maio, quando se lesionou no jogo contra a Portuguesa, pelo Carioca.