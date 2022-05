Felipe Neto - Reprodução

Felipe NetoReprodução

Publicado 09/05/2022 18:43

A polêmica envolvendo o gol anulado do Flamengo contra o Botafogo, no último domingo, segue repercutindo nesta segunda-feira. Após o jornalista Cacau Motta medir a linha de impedimento do lance com uma régua durante programa da 'ESPN', o influenciador Felipe Neto, torcedor do Alvinegro, brincou com a situação.



Felipe Neto usa meme para rebater jornalista Reprodução Nas redes sociais, o empresário publicou um meme onde ironiza a atitude do jornalista. Na publicação, o personagem em questão aparece em quatro quadros diferentes e se questiona em todos eles sobre análise feita por Cacau Motta. 'Uma régua, brother' e 'Ele mediu impedimento com uma régua na TV' faziam parte do meme.

O assunto também gerou repercussão entre torcedores do Botafogo e o próprio clube brincou com a situação nas redes: - Não tem jeito, o Adm vai cortar o cabelo hoje e deixar NA RÉGUA - escreveu o Alvinegro. O VAR anulou o gol de Gabigol ainda no primeiro tempo e o Botafogo venceu o duelo por 1 a 0, com gol de Erison.