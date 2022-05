Fellipe Bastos - Divulgação / Goiás

Fellipe BastosDivulgação / Goiás

Publicado 09/05/2022 18:37

"Aconteceu um ato racista. Eu estava saindo para o vestiário e um rapaz com óculos na cabeça me chamou de 'macaco'. Eu voltei e falei para ele repetir. E ele falou: 'macaco'. Me chamou duas vezes de macaco. No mundo em que a gente vive o ato racista nos deixa entristecido porque as pessoas que estavam ali do lado viram, as pessoas que estavam atrás de mim viram. O policial e os seguranças poderiam ter identificado o torcedor", disse Fellipe Bastos após a partida.

A Polícia Civil, inclusive, abriu um inquérito para investigar o ocorrido. Foram solicitadas as imagens das câmeras de segurança do Estádio Antônio Accioly, além de imagens e áudios de veículos de imprensas que faziam a cobertura do confronto.

Tanto Goiás quanto Atlético-GO se pronunciaram nas redes sociais, e repudiaram qualquer ato racista. Confira: