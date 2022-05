Mané festeja: senegalês fez os dois gols da vitória do Liverpool - Michael Regan / AFP

Publicado 09/05/2022 17:09

Rio - O atacante senegalês Sadio Mané pode ter uma nova casa na próxima temporada. Segundo informações da emissora de TV alemã Sky Sport, o Bayern Munique possui interesse na contratação do atleta. Ainda segundo o veículo, Hasan Salihamidzic, diretor do clube alemão, já teve uma reunião com os representantes do jogador.

Aos 30 anos, o atacante possui contrato com o Liverpool até o final de 2023. No entanto, nenhuma conversa sobre uma possível renovação foi aberta. Isto porque, a prioridade dos Reds é de renovar com Mohamed Salah. Por conta disso, ainda segundo a Sky Sport, Mané estaria descontente.

Mané seria o substituto de Gnabry, que recebeu sondagens de diversos clubes da Europa, e não deve seguir no Bayern.

Sadio Mané chegou no Liverpool em 2016, e está perto de atingir a sua melhor marca em gols nos Reds. Nesta temporada, o senegalês possui 21 gols, cinco a menos do que em 2018/19. No total, o atacante, campeão africano por sua seleção este ano, tem 118 gols em 265 partidas pelo time inglês.