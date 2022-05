Denílson - Foto: Reprodução

Publicado 09/05/2022 17:00

Rio - O ex-jogador Denílson analisou o lance polêmico envolvendo o gol anulado pela arbitragem no clássico entre Flamengo e Botafogo. Na opinião do atual comentarista da Band, Gabigol tinha condição legal e a invalidação do lance prejudicou o Rubro-Negro na partida do Brasileiro.

"Pra mim, mesma linha, teria que ser gol legal do Gabigol. Nesse tipo de lance, muito ajustado dessa forma, tem que dar o gol, nesse caso, para o Flamengo", opinou o pentacampeão.

Com o gol anulado, o Flamengo foi derrotado pelo Botafogo por 1 a 0 em Brasília. O resultado interrompeu uma sequência de oito partidas sem vitória do Glorioso contra o maior rival, contando jogos da Série A e do Carioca.