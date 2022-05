Coletiva Jorge Jesus em Guayaquil - 23-07-2019 Foto: Alexandre Vidal / Flamengo - Alexandre Vidal / Flamengo

Publicado 09/05/2022 16:44 | Atualizado 09/05/2022 16:57

Rio - Após passagem de alguns dias no Rio de Janeiro para curtir as suas férias, o português Jorge Jesus definiu o seu futuro. Segundo informações do jornalista Julio Miguel Neto, do "Canal Pilhado", o Mister já está apalavrado com Fenerbahçe, da Turquia, e deve ser anunciado ainda nesta semana.

Ainda segundo o jornalista, Jorge Jesus deverá fechar com o clube turco por um ano. No entanto, a diretoria gostaria de contar com o treinador por duas temporadas, e ainda não desistiu da ideia.

Vale lembrar que, após desembarcar em Portugal no último domingo (08), Jorge Jesus admitiu , em entrevista à uma emissora local, que existia a possibilidade de assumir o clube turco.