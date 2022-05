Jorge Jesus - Alexandre Vidal / Flamengo

Publicado 09/05/2022 11:06

Rio - Após a polêmica estada no Brasil nos últimos dias, Jorge Jesus retornou para Portugal e foi questionado pela mídia local sobre o seu futuro. Com respostas rápidas, o Mister afirmou que não irá retornar para dirigir uma equipe do futebol verde e amarelo e admitiu a possibilidade de assumir o Fenerbahce. As respostam foram dadas à emissora de TV "SIC Notícias".

Jesus passou mais de uma semana no Rio e causou polêmica ao dizer que gostaria de dirigir o Flamengo, estabelecendo o dia 20 deste mês como prazo máximo para esperar por uma movimentação do Rubro-Negro. O clube carioca é treinado pelo também português Paulo Sousa.

As declarações do técnico causaram um enorme desconforto interno no Rubro-Negro e também fizeram a mídia especializada criticar bastante o treinador. Jorge Jesus está sem clube desde que foi demitido do Benfica na virada do ano de 2021.

O treinador é considerado um dos maiores da história do Flamengo. Em pouco mais de um ano, ele conquistou cinco títulos pelo Rubro-Negro. Os principais foram a Libertadores e o Brasileirão, ambos levantados na temporada de 2019, a primeira do comandante no clube carioca.