Publicado 09/05/2022 19:10

Rio - Herói do Botafogo na vitória por 1 a 0 sobre o Flamengo, no último domingo, em Brasília, o atacante Erison minimizou o fato de Gabigol ter feito o "chororô" durante a comemoração de seu gol, que acabou sendo anulado posteriormente. O artilheiro alvinegro disse entender que a provocação faz parte do futebol, mas aproveitou para alfinetar o ídolo rubro-negro.

"Em todos os meus jogos procuro sempre dar meu máximo, independente se for clássico ou não. Gosto de estar muito concentrado dentro de campo para poder ajudar meus companheiros com gols ou ajudando na marcação. A provocação é normal, mas como se diz, o mundo dá voltas. No final de tudo, quem acabou saindo feliz foi a gente", disse Erison ao SporTV.

O "El Toro" também revelou que estudou David Luiz antes do clássico do último domingo.

"Já vi muito ele jogar na Europa e na Seleção, joguei muito com ele no videogame também, é um excelente zagueiro. Procurei dar uma analisada nos jogos dele, estudei um pouco sobre ele. Fui feliz no lance, gosto de carregar para a esquerda, porque o chute é uma das coisas mais fortes que eu tenho", declarou.