Ronaldinho Gaúcho é padrinho do game NFT 'MetaSoccer'Divulgação/MetaSoccer

Publicado 09/05/2022 16:19

Rio - Nesta segunda-feira (09), o game NFT MetaSoccer foi lançado. O projeto, que é apadrinhado por Ronaldinho Gaúcho, é baseado no game FootballManager, e faz com que o jogador possa administrar sua equipe, além de simular partidas. Por ser um jogo NFT, um mercado da comunidade interativo está disponível no Metaverso do game.

Além de Ronaldinho Gaúcho, outros grandes nomes do futebol fazem parte do MetaSoccer, como o ganês Thomas Partey, volante do Arsenal e o argentino Emiliano Martínez, goleiro do Aston Villa. Além disso, o Vasco da Gama deverá ser apresentado em breve no jogo.

Gustavo Sabino, líder de crescimento do MetaSoccer, comentou sobre o lançamento do jogo. Gustavo, inclusive, falou sobre o PvE (quando o jogador enfrenta a inteligência artificial do game) e o PvP (quando dois jogadores reais se enfrentam).

"Todos poderão jogar entre a próxima sexta-feira (13) e a segunda-feira (16). A próxima versão já terá pequenas recompensas. Quando ao PvP, a previsão é de que fique pronto lá para julho. Mas terão também outras novidades, como um ranking de divisões para quem joga o modo PvE", disse Gustavo Sabino.



O game está disponível na plataforma Polygon, e tem o MSU como sua moeda. No momento da publicação desta matéria, o valor de cada moeda estava em R$ 0.58.