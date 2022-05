Denis Shapovalov se revoltou com as vaias da torcida - Reprodução/Twitter Eurosport

Denis Shapovalov se revoltou com as vaias da torcidaReprodução/Twitter Eurosport

Publicado 09/05/2022 14:53

Rio - Uma atitude do tenista Denis Shapovalov, atual número 16 do mundo, chamou a atenção dos espectadores do Masters 1.000 de Roma. Nesta segunda-feira (09), o canadense discutia um lance com a arbitragem da partida, e começou a ser vaiado pela torcida presente no local. Ao perceber, o tenista se irritou e gritou para a torcida calar a boca. Veja:



"Cala a boca, p****!", disse Shapovalov.

(@eurosport) pic.twitter.com/xvWWxwXWHu — doublefault28 (@doublefault28) May 9, 2022 Mesmo estando ao lado do tenista, o árbitro optou por não aplicar uma penalidade de pontuação por atleta. Vale lembrar que este caso se enquadaria como "violação do código audível com linguagem inapropriada", e poderia fazer com que o atleta perdesse pontos na partida. Mesmo estando ao lado do tenista, o árbitro optou por não aplicar uma penalidade de pontuação por atleta. Vale lembrar que este caso se enquadaria como "violação do código audível com linguagem inapropriada", e poderia fazer com que o atleta perdesse pontos na partida.

O Canadense acabou perdendo o set que se irritou, mas conseguiu sua recuperação e acabou vencendo o italiano Lorenzo Sonego. Agora Shapovalov enfrentará Nikoloz Basilashvili, da Geórgia.