Jorge Jesus durante participação no "Bem, Amigos!"Reprodução

Publicado 09/05/2022 13:59

Rio - Jorge Jesus vem colecionando polêmicas nos últimos dias e, durante sua participação no "Bem, Amigos!", gravada na última semana, não foi diferente. De acordo com o portal "Notícias da TV", ele causou um climão ao se recusar a participar do programa ao lado de Luís Castro, técnico do Botafogo, e por isso teve sua entrevista gravada.

A ideia da Globo era que Jesus estivesse ao vivo no programa da última segunda-feira, assim como aconteceu com Castro. Diante do pedido do Mister, a emissora não quis ser indelicada com o técnico do Botafogo, que já tinha acertado sua participação, e montou um esquema para que a entrevista com o ex-treinador do Flamengo fosse gravada à tarde. A entrevista de Jesus havia sido negociada pessoalmente por Galvão Bueno

A Globo também se irritou com o fato de o treinador não ter cumprido sua palavra de não dar entrevista a outros veículos. Na última semana, ele teve declarações polêmicas publicadas pelo jornalista Renato Maurício Prada, no "UOL", onde se oferece para retornar o Flamengo e disse que poderá esperar até o próximo dia 20, mesmo com Paulo Sousa ainda no cargo, o que acabou "esfriando" a entrevista com Galvão.