Técnico Pep Guardiola, do Manchester City, busca mais um título inglêsFoto: Lindsey Parnaby/AFP

Publicado 09/05/2022 13:14

A rivalidade entre Pep Guardiola e Jurgen Klopp, dois dos melhores treinadores do mundo, cresceu nesta temporada, com a briga por títulos na Inglaterra. E a disputa até então amigável ficou mais quente após o comandante do Manchester City provocar o Liverpool e ser ironizado pelo rival.

Depois de o City golear o Newcastle por 5 a 0 e abrir vantagem na liderança com o tropeço do Liverpool diante do Tottenham (1 a 1), na reta final do Campeonato Inglês, Guardiola recordeu que os rivais só conquistaram uma vez a competição nos últimos 30 anos, enquanto sua equipe ganhou cinco.



"As pessoas querem que o Liverpool ganhe mais do que nós. Porque o Liverpool tem uma história incrível nas competições europeias. Não na Premier League, porque eles venceram uma em trinta anos", disse Guardiola.



Klopp gargalhou ao saber da declaração, e ironizou, relembrando a eliminação do City na semifinal da Liga dos Campeões para o Real Madrid.



"Não sei como está o Pep. Ser eliminado da Liga dos Campeões é difícil o suficiente, ainda por cima com o Liverpool chegando à final. Mas ele está certo, vencemos a Premier League apenas uma vez. Não faço ideia se todo o país nos apoia, não é a sensação que tenho quando jogamos fora. Na verdade é o oposto. Mas talvez ele tenha mais informações do que eu", ironizou.



A três rodadas do fim do Campeonato Inglês, o City tem 86 pontos, três a mais do que o Liverpool.