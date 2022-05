Brasil x Argentina, em setembro de 2021, foi interrompido por agentes da Anvisa na Neo Química Arena, em São Paulo - Foto: Nelson Almeida/AFP

Brasil x Argentina, em setembro de 2021, foi interrompido por agentes da Anvisa na Neo Química Arena, em São PauloFoto: Nelson Almeida/AFP

Publicado 09/05/2022 13:01

A Fifa se manifestou nesta segunda-feira (09) sobre o clássico entre Brasil e Argentina que havia sido suspenso após violações de leis sanitárias, no ano passado. A entidade confirmou que o jogo precisa acontecer, definindo o dia 22 de junho como prazo final para a CBF informar o local da partida.



O duelo entre as seleções não pode ser finalizado devido a entrada no gramado de funcionários da Anvisa na Neo Química Arena, em setembro de 2021. O fato aconteceu por irregularidades de atletas argentinos em relação as medidas protocolares para o controle da pandemia do coronavírus adotadas no Brasil.



Em abril, a Fifa disse que o clássico sul-americano será realizado no dia 22 de setembro. Cabe a CBF escolher o local do jogo. Vale lembrar que Brasil e Argentina vão se enfrentar também em um amistoso, no dia 11 de junho, na Austrália.



O Comitê de Recurso da Fifa manteve a multa de 50 mil francos suíços (cerca de R$ 256 mil) para ambas as federações pela suspensão do jogo. Além disso, reduziu a punição à CBF de ‘infrações relacionadas à ordem e segurança’ para 250 mil francos suíços, e para 100 mil à federação argentina por ’descumprimento das suas obrigações em relação à sua preparação e participação na partida’