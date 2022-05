José Aldo e Thales Magno - Divulgação

Publicado 09/05/2022 11:20

Rio - Com um histórico enorme no UFC e uma carreira que vale milhões, o lutador de MMA José Aldo, de 35 anos, apareceu com um dos assuntos mais comentados da mídia dos realitys shows, quando apareceu juntamente ao nome de Thales Magno como possíveis participantes da Mansão dos Influencers na edição deste ano.

De acordo com o que se sabe até o momento, o esportista tem como um dos pilares o influenciador e empreendedor Thales Magno, que em uma iniciativa que de expandir o leque de participantes do projeto, acabou selecionando uma prestigiada lista de convidados atletas no meio das artes marciais. Entre os cotados até agora já se encontram José Aldo, Vicente Luque, Thiago Marreta, Gilbert Durinho e Marlon Moraes.

A apresentação dos nomes foi revelada em um comunicado oficial à imprensa e pegou os atletas de surpresa. Entre os atuais participantes, já se encontram confirmados Pk, Tati Nunes, Mateus Jesus, Estefany Boro, Fábia Jasmini, Felipe Matheus Volpi, Sabrina Caminski, Ray Silva (Coronel), Ray Fox, Vini e Luana Andrade.