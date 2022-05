Lance analisado pelo VAR que anulou por impedimento gol de Gabigol em Flamengo x Botafogo - Reprodução de TV

Publicado 08/05/2022 19:00

A CBF divulgou o áudio e o vídeo do gol anulado de Gabigol no clássico entre Flamengo e Botafogo no Mané Garrincha, em Brasília . O lance, que aconteceu no primeiro tempo, foi motivo de muita reclamação por parte dos rubro-negros, que consideram erro da arbitragem ao marcar impedimento.

O ponto em questão e motivo de polêmica é o frame escolhido para traçar as linhas de impedimento. No vídeo, os profissionais do VAR param o lance após a bola sair do pé de Éverton Ribeiro, quando na verdade tinha que ser antes.



Com base no frame selecionado, as linhas são ajustadas no ombro esquerdo de Gabigol e em Saravia, último jogador do Botafogo. E árbitro do VAR, Daniel Bins, avisa Anderson Daronco que está no campo: "Posição irregular, factual impedimento".



Daronco então marcou o impedimento. Na comemoração, Gabigol provocou o Botafogo e fez o gesto de 'chororô'. Depois do jogo, o atacante postou nas redes sociais: "Gol regular, hein..." e foi ironizado por torcedores do Glorioso.