Memes da vitória do Botafogo sobre o FlamengoFoto: Reprodução

Publicado 08/05/2022 16:18

Rio - As declaração do técnico Jorge Jesus sobre um possível retorno ao comando do Flamengo não foram o suficiente para viralizar na internet. Após a derrota do Rubro-negro para o Botafogo por 1 a 0 neste domingo, pela quinta rodada do Campeonato Brasileiro, o nome do treinador português gerou bastante repercussão nas redes sociais.

Muitos torcedores do Flamengo desejaram o retorno de Jorge Jesus e pediram a saída do atual treinador Paulo Sousa, que em entrevista coletiva, demonstrou respeito ao ex-técnico do Rubro-negro, desejou sucesso e que Deus o abençoasse na carreira.

Neste domingo, o Botafogo quebrou um longo jejum sem vitórias sobre o Flamengo desde 2018. Dessa vez, o Rubro-negro precisa virar a chave para enfrentar o Altos-PI nesta quarta-feira, pela Copa do Brasil. Por sua vez, o Alvinegro enfrentará o Ceilândia na quinta, no Nilton Santos.

Jorge Jesus precisa voltar ao Flamengo e o Flamengo urge pela volta dele — InVesuvius (@invesuvius) May 8, 2022 Jorge Jesus te amo, aceito você de volta começa amanhã às 7 pode ir no ct #colunadofla — Matheusss (@matheusfiorin_) May 8, 2022