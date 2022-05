Torcedor morre esfaqueado durante festa do título português - Foto: MIGUEL RIOPA/AFP

Publicado 08/05/2022 12:03

Rio - Um torcedor do Porto morreu após ser esfaqueado nos arredores do estádio do Dragão durante a festa do 30º título português do clube após vitória sobre o Benfica neste sábado. A informação é da 'CNN de Portugal'.



Segundo o canal, a policia não conseguiu prender nenhum suspeito até o momento desta publicação. Uma torcedora de 28 anos também ficou gravemente ferida e está internada no hospital São João.

30º título do Porto

O Porto só precisava de um empate no clássico deste sábado para conquistar o título do Campeonato Português. Com a vitória, os Dragões fizeram 88 pontos e abriram uma vantagem de nove pontos para o Sporting. Assim, com apenas seis pontos em disputa, a equipe não pode ser ultrapassada. O time é campeão com uma campanha de 28 vitórias, quatro empates e uma derrota.



O Porto insistiu e achou o gol nos acréscimos da etapa final para conquistar o título com emoção. Aos 50 minutos, em jogada de contra-ataque, o brasileiro Pepê saiu em velocidade pelo corredor direito e tocou para Zaidu marcar o gol do título do clube.