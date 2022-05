Victor Sá tem a incumbência de dar assistências para Erison, 'El Toro' - Vitor Silva/Botafogo

Um duelo federal, na capital do Brasil. E o Estádio? Lógico, só poderia ser o Mané Garricha - e que vai estar lotado. Hoje, às 11h, Flamengo e Botafogo se enfrentam pela quinta rodada do Campeonato Brasileiro. Ambos tem só 5 pontos, com uma vitória, dois empates e uma derrota. Ruim, né?! Não! Péssimo. O Rubro-Negro tem um dos melhores elencos do país, é cotado como favorito, mas não engrenou ainda. Enquanto isso, o Glorioso, com a SAF, precisa também mostrar serviço para não apenas fazer figuração.

E vai ser um duelo interessante. Dois portugueses à beira do campo. Cada um com seu estilo. Paulo Sousa não abre mão do 3-5-2, seja lá qual for os jogadores que têm à disposição para escalar o Mais Querido. Já Luís Castro é mais aberto e vai no 4-3-3, podendo variar conforme o andamento da partida.

Pelo Cariocão, o Maior do Mundo sapecou 3 a 1 na Estrela Solitária. Mas tratava-se de outro momento. Paulo Sousa estava nos seus experimentos, tipo aquelas invenções de um chef de cozinha, enquanto o Fogão não tinha contava ainda com os reforços e era comandada pelo interino Lúcio Flávio. Mas aí vira a página.

Hoje, a história é diferente. O Flamengo está muito bem, obrigado, nas Copa Libertadores e do Brasil, e o Alvinegro também segue devidamente confortável no mata-mata nacional. O problema, conforme dito acima, é se recuperarem no Brasileirão. Empate não interessa a nenhuma das equipes. Mas quem vencer ficará mais confortável na tabela. O perdedor, por sua vez, já terá o fantasma do Z-4 no cangote. Que role a bola, então!

Escalações

Flamengo: Hugo Souza; Pablo, David Luiz e Filipe Luís; Maurício Isla, João Gomes, Willian Arão, Arrascaeta e Everton Ribeiro; Bruno Henrique e Gabigol.

Técnico: Paulo Sousa.

Botafogo: Gatito Fernández; Saravia, Kanu (Klaus), Victor Cuesta e Daniel Borges; Luís Oyama, Patrick de Paula e Chay; Gustavo Sauer, Erison e Victor Sá.

Técnico: Luís Castro.