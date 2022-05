Diniz tem parada dura pela frente - MARCELO GONÇALVES / FLUMINENSE

Passada a estreia com vitória diante do Junior Barranquilla (COL), pela Copa Sul-Americana, o Fluminense de Fernando Diniz terá um teste duro contra o Palmeiras, hoje, às 16h, em São Paulo. Será o retorno do treinador ao Tricolor em um jogo de Campeonato Brasileiro, com a possibilidade de apagar a má impressão deixada pela campanha de 2019.

Com quatro pontos na tabela, o Tricolor precisa da vitória (e isso é mais do óbvio) para evitar o risco de se aproximar mais da zona de rebaixamento na Série ou até mesmo fazer parte dela, dependendo dos rivais que estão atrás.

A principal competição do país, inclusive, vem sendo motivo de dor de cabeça de Diniz na carreira. Nos trabalhos por Athletico-PR, Fluminense, Santos e São Paulo, seus times tiveram grandes oscilações e ele acabou demitido por sequências negativas.

Com 32 vitórias, 34 derrotas e 26 empates nas 92 partidas que comandou equipes à beira do campo no Brasileirão, Diniz terá nova chance no Fluminense de melhorar esse retrospecto e acabar com a desconfiança. Para isso, terá, então, esta tarde, o Palmeiras pela frente.

"O Palmeiras é o time mais competitivo que tem no Brasil. É o mais estável, que consegue dominar muito bem as fases do jogo, tanto pela qualidade do seu treinador, mas também dos jogadores. Adversário muito duro, mas vamos fazer o melhor para fazer grande jogo", avisou o treinador.