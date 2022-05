Erison comemora o gol do Botafogo contra o Flamengo no Mané Garrincha - Foto: Vitor Silva/Botafogo

Erison comemora o gol do Botafogo contra o Flamengo no Mané GarrinchaFoto: Vitor Silva/Botafogo

Rio - Em uma partida eletrizante no estádio Mané Garrincha, o Botafogo venceu o clássico contra o Flamengo por 1 a 0 na manhã deste domingo (8), pela quinta rodada do Campeonato Brasileiro, com um belíssimo gol do atacante Erison. Com muita intensidade e bastante dividida entre as duas equipes, o Rubro-negro teve as melhores chances, mas o Alvinegro contou com as excelentes defesas de Gatito Fernández para o time sacramentar a vitória, subir para a quinta posição da tabela e somar oito pontos.

Com mudanças nos dois times, Paulo Sousa, do Flamengo, e Luís Castro, do Botafogo, montaram equipes ofensivas e dispostas a garantir os três pontos no Campeonato Brasileiro. Sem abaixar a guarda, o Alvinegro iniciou o jogo com uma boa oportunidade nos pés de Lucas Fernandes.

Aos 11 minutos do primeiro tempo, o meia-atacante dividiu a bola com Willian Arão, foi ao fundo, entrou no meio da área e finalizou forte para o gol. No entanto, o goleiro Hugo Souza conseguiu defender e afastar o perigo.

Em seguida, o Flamengo não deixou barato e ameaçou a defesa do Botafogo. Aos 13 minutos, Arrascaeta chegou pela esquerda, cruzou na medida para Willian Arão e o volante cabeceou para tentar abrir o placar. Por outro lado, Gatito foi mais esperto, defendeu e desviou para fora.



A partida foi lá e cá, com muita qualidade e troca de passes para confundir o adversário. No entanto, o jogo só teve mais um lance de perigo apenas aos 27 minutos com um gol anulado de Gabigol. Na ocasião, o lateral-esquerdo Ayrton Lucas deu um belo passe para o atacante, que desviou na saída de Gatito para abrir o placar. Por outro lado, o VAR foi acionado e o árbitro viu impedimento do Rubro-negro.



Na metade do primeiro tempo, a partida ficou truncada e nenhuma equipe providenciou mais um lance claro de gol. Com muitas faltas e pouca paciência para os portugueses Luís Castro e Paulo Sousa, o nervosismo tomou conta do confronto no Mané Garrincha. A intensidade no início da etapa inicial desgastou e deixou o duelo mais faltoso.

No retorno ao segundo tempo, o Flamengo teve a primeira oportunidade para abrir o placar na bola parada, aos 3 minutos. Na ocasião, Arrascaeta cobrou na medida, mas a bola passou por cima do gol do goleiro Gatito. No entanto, o Rubro-negro não esperava que, aos 5, o Botafogo iria abrir o placar em um bom lance de Diego Gonçalves, que dividiu com Willian Arão, lançou para Erison e o atacante, com qualidade, finalizou forte para estufar a rede de Hugo Souza.



Pouco tempo depois, aos 8 minutos, Tchê-Tchê assustou a defesa do Flamengo com uma boa finalização após receber a bola dentro da área, mas o goleiro Hugo Souza defendeu e afastou o perigo do Botafogo. Em questão de segundos, o Rubro-negro deu a resposta e por pouco não empatou. Na ocasião, Bruno Henrique recebeu pela esquerda, avançou, cortou pra direita e encheu o pé para o gol de Gatito Fernández. No entanto, o arqueiro alvinegro fez uma excelente defesa e botou para escanteio.



O que não era previsto, aconteceu. A partida na etapa final ficou mais eletrizante e com mais oportunidades para o Flamengo. Por outro lado, o goleiro Gatito fechou o gol do Botafogo com boas defesas. O forte calor no Mané Garrincha não impediu a disputa acirrada entre as duas equipes, com o auxílio das pausas para a hidratação.



Aos 34 minutos do segundo tempo, Paulo Sousa acionou Lázaro na vaga de Andreas Pereira, que não teve uma boa atuação. No primeiro lance do atacante, o jogador se aproximou com perigo perto da área, chutou colocado, mas o goleiro Gatito, mais uma vez, fez uma excelente defesa e afastou o perigo do Flamengo.



E, por pouco, o Botafogo não ampliou o placar. Aos 41 minutos do segundo tempo, o atacante Diego Gonçalves recebeu dentro da área, driblou a marcação e finalizou rasteiro no canto esquerdo de Hugo Souza, que se esticou e desviou para o escanteio com as pontas dos dedos.

Em seguida, o Flamengo deu mais uma vez a resposta com Lázaro, que partiu em contra-ataque pelo meio, cortou para dentro e finalizou forte para o gol. No entanto, sem nenhum mistério, Gatito Fernández espalmou sem dar rebote para afastar o perigo.



O Botafogo saiu do estádio Mané Garrincha com uma vitória bastante importante sobre o Flamengo. Em um dia especial, o goleiro Gatito Fernández foi decisivo e fechou o gol do Alvinegro para impedir o empate ou virada do Rubro-negro.