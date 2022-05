Felipe Neto ironiza gesto de Gabigol após gol anulado do atacante - Foto: Marcelo Cortes/Flamengo

Publicado 08/05/2022 17:30

Rio - O Botafogo voltou a vencer o Flamengo depois de quatro anos. O clássico disputado no Estádio Mané Garrincha, em Brasília, foi repleto de emoção. O Rubro-Negro chegou a abrir o placar, mas o gol foi anulado pelo VAR. Nas redes sociais, o atacante Gabigol contestou a marcação da arbitragem e foi respondido pelo influencer Felipe Neto, que é torcedor do Botafogo.

Felipe Neto debocha de gesto de Gabigol, do Flamengo Foto: Reprodução/Twitter

- Gol regular hein ?! - escreveu Gabigol na imagem postada pela 'TNT Sports', contestando a marcação da arbitragem da partida.



Aos 25 minutos da primeira etapa, Gabi guardou na rede, mas o gol foi anulado. Mas com polêmica, com intervenção do VAR ter, que supostamente, teria traçado as linhas em momento equivocado em relação ao toque do Everton Ribeiro. O lance porém foi invalidado.



Felipe Neto 'printou' o comentário do atacante e ironizou o jogador:



- Comemorou fazendo o chororô. E fez o chororô depois do jogo - disse o influencer, debochando da comemoração do atacante que provocou o Botafogo.

A comemoração em questão é uma referência ao jogo entre os rivais pela decisão do Campeonato Carioca, em 2008. Na ocasião, os atletas do Botafogo foram à coletiva aos prantos desabafar contra a arbitragem, ao lado do então presidente Bebeto de Freitas. Diante da indignação alvinegra, os torcedores do Flamengo criaram a expressão "chororô", que foi refletida em comemoração de Souza.



Agora, ambos os times terão compromissos pela Copa do Brasil nesta semana. O Flamengo recebe o Alto-PI nesta quarta-feira, em Volta Redonda, depois de vencer na ida pela terceira fase por 2 a 1. Por sua vez, o Botafogo enfrenta o Ceilândia na quinta, no Nilton Santos - no primeiro duelo da fase, vitória alvinegra por 3 a 0.