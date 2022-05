Diretor de futebol do Botafogo, André Mazzuco busca aumentar o nível do elenco para a Série A - Vitor Silva/Botafogo

Diretor de futebol do Botafogo, André Mazzuco busca aumentar o nível do elenco para a Série AVitor Silva/Botafogo

Publicado 09/05/2022 15:15

Rio - O executivo de futebol tem como função principal proporcionar o bom funcionamento dos departamentos de futebol das categorias de base e profissional. Este profissional tem como missão representar o clube nas entidades esportivas com federações estaduais e nacionais. A plataforma de assinatura, cursos e eventos Go Up Football, em parceria com o André Mazzuco, atual executivo de futebol do Botafogo de Futebol e Regatas, a série "Executivos de Futebol".

O conteúdo lançado na última semana, aborda questões referentes às práticas, processos, conhecimentos e habilidades que os profissionais precisam ter para aplicar no dia a dia dos clubes. A série também apresenta os principais executivos do país sob um olhar diferente.

O novo episódio da série, apresenta a trajetória profissional de André Mazzuco e seus principais aprendizados sobre montagem de elenco e processos que envolvem a integração entre as áreas do clube e uma boa estrutura interna.

Carreira no futebol



André Mazzuco é bacharel em Educação Física, Pós Graduado em Treinamento Desportivo e mestre em Educação Física com Ênfase na Fisiologia e Doutorado em Desporto Jovem pela Universidade de Coimbra. Antes de assumir o cargo de Executivo de Futebol no Botafogo de Futebol e Regatas, André, atuou no Paraná Clube (2001 a 2005) onde ocupou o cargo de Preparador Físico das Categorias de Base e conquistou títulos de Campeão Estadual Sub 15 e Campeão Estadual Sub 20. Em seguida atuou no Coritiba Foot Ball Club onde ocupou o cargo de Gerente de Futebol e Superintendente de Futebol. Após sua

passagem pelo Coritiba, André, trabalhou no Red Bull como superintendente de Futebol, Paysandu Sport Club onde foi executivo de futebol, Paraná Clube e Santos Futebol Clube.



Go Up Football



