Erling Haaland - AFP

Erling HaalandAFP

Publicado 09/05/2022 15:36

Rio - O futuro do atacante Erling Haaland parece estar perto de ser concluído. De acordo com o portal "The Athletic", o Manchester City chegou a um acordo com o norueguês e em breve irá anunciar oficialmente a contratação do jovem, que pertence ao Borussia Dortmund.

Para fechar com o atacante, o clube inglês irá pagar a multa estipulada pelo clube alemão em 63 milhões de libras (cerca de R$ 392 milhões na cotação atual). De acordo com o portal, Haaland já havia chegado a um princípio de acordo com o City em abril. Ele atraiu interesse de clubes como Barcelona e Real Madrid.

Haaland começou a carreira no Bryne e ainda atuou pelo Molde antes de deixar o futebol do seu país. Passou duas temporadas no RB Salzburg até ser contratado pelo Borussia Dortmund em 2019. No clube alemão, marcou até o momento 85 gols em 88 jogos disputados e foi artilheiro da última edição da Liga dos Campeões.