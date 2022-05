Flamengo teve gol anulado e perdeu para o Botafogo - Foto: Vitor Silva/Botafogo

Flamengo teve gol anulado e perdeu para o Botafogo Foto: Vitor Silva/Botafogo

Publicado 09/05/2022 16:01 | Atualizado 09/05/2022 16:02

O início do trabalho de Paulo Sousa no Flamengo não vem agradando muitos torcedores rubro-negros. Neste ano, o clube foi vice em uma final de Campeonato Carioca depois de 27 anos e interrompeu uma invencibilidade de quatro temporadas após ser derrotado pelo Botafogo. Por conta desses recentes resultados, o jornalista Benjamin Back trouxe uma reflexão nas redes sociais.

Através do Twitter, Benja comentou sobre as recentes derrotas do Flamengo para os rivais e questionou a supremacia do clube rubro-negro no futebol carioca.



"Flamengo perdeu a final do Campeonato Carioca para o Fluminense, perdeu ontem para o Botafogo e a sorte é que o Vasco está na Série B. Acabou a supremacia no futebol carioca ou ainda é cedo?". publicou Benja no Twitter.

#Flamengo perdeu a final do carioca para o #Fluminense Perdeu ontem para o #Botafogo e a sorte é que o #Vasco está na Serie B! Acabou a supemacia no futebol carioca ou ainda é cedo? — Benjamin Back (@benjaminback) May 9, 2022

O Flamengo vinha de três títulos consecutivos do Campeonato Carioca e não perdia para o Botafogo desde 2018. Contra o Vasco, os duelos vem sendo favoráveis. O time de Paulo Sousa conseguiu vencer o clube cruzmaltino nos três jogos disputados pelas duas equipes neste ano.



Além das derrotas para os rivais, o time de Paulo Sousa ainda teve outro tropeço na temporada. O Flamengo perdeu a Supercopa para o Atlético-MG e a derrota interrompeu o tricampeonato consecutivo do clube rubro-negro na competição.



Neste restante de temporada, o Flamengo disputa a Libertadores, a Copa do Brasil e o Campeonato Brasileiro. O time de Paulo Sousa espera dar a volta por cima e busca coroar o final de ano com a conquista de um título importante.