Publicado 09/05/2022 17:00

A vitória do Botafogo sobre o Flamengo por 1 a 0 rendeu muita polêmica e repercussão. Durante o programa "Futebol Zero 67", da ESPN, o jornalista Cacau Motta utilizou uma régua para analisar gol anulado de Gabigol. A declaração do comentarista causou repercussão nas redes sociais e o perfil oficial do Botafogo fez questão de "debochar" do caso.







Após a declaração do jornalista, o perfil oficial do Botafogo publicou um frase debochando da análise feita.



"Vou lançar o 'disfarçadin'. Não tem jeito, o administrador vai cortar o cabelo hoje e deixar NA RÉGUA", brincou o perfil oficial do clube. Vou lançar o disfarçadin



"A linha está errada. Se voltarem o lance, a linha está errada. Eu fiz com a régua aqui na tela. A linha que eles traçaram está em uma diagonal em relação a área. É só ver isso. O Gabigol está na mesma linha da bola. A linha da área está reta e a linha do Gabigol está torta. Foi mal traçada a linha. É um detalhe. Isso comprova que foi um detalhe muito pequeno e uma polêmica grande", disse Cacau Motta.

Torcedores alvinegros ficaram eufóricos com a publicação "debochada" do clube. Neste último domingo (08/05), o Botafogo encerrou um jejum de quatro anos sobre o Flamengo. O clube alvinegro não vencia o time rubro-negro desde 2018.



Botafogo e Flamengo vem buscando se adaptar com a chegada de treinadores estrangeiros. Paulo Sousa e Luís Castro são portugueses e foram contratados para montar times competitivos. Independentemente do futebol apresentado, botafoguenses e flamenguistas estão com uma expectativa alta para o restante da temporada.