Reinier está próximo de acertar com o Girona, da EspanhaAlexandre Vidal/C.R. Flamengo

Publicado 17/08/2022 17:08

Rio - Cria da base do Flamengo, o meio-atacante Reinier está próximo de acertar com um novo clube. O jogador, que pertence ao Real Madrid, tem conversas bem encaminhadas com o Girona, da Espanha, e deve assinar com sua nova equipe até o final da temporada europeia de 2023, sem opção de compra. A informação é do jornalista Bruno Andrade, do "UOL".

O meia, que nas últimas duas temporadas defendeu o Borussia Dortmund, acabou não tendo muito destaque na Alemanha, disputando apenas 39 jogos e marcando um gol. Ao saber que seria emprestado, Reinier pediu ao Real Madrid para seguir jogando em um clube espanhol.

Antes de ter conversas avançadas com o Girona, o meio-campista chegou a negociar com o Real Valladolid, clube de Ronaldo Fenômeno. Porém, as negociações acabaram não avançando.

Reinier também recebeu propostas do Benfica, de Portugal, e do Fenerbahçe, da Turquia, atendendo a um pedido do técnico Jorge Jesus, que trabalhou com o meio-campista no Flamengo. No entanto, o jovem acabou recusando as duas propostas.