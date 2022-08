Marcelo - Divulgação / Real Madrid

Publicado 18/08/2022 11:28

Rio - O lateral-esquerdo Marcelo, de 34 anos, está sem clube desde que deixou o Real Madrid. De acordo com informações do jornalista Sebastien Denis, do Foot Mercato, o Nice, da França, tem interesse na contratação do brasileiro. No entanto, segundo o jornal "Marca", o destino do ex-jogador do Fluminense pode ser outro.

De acordo com a publicação espanhola, Marcelo não teria ficado satisfeito com as propostas que recebeu do futebol europeu. O jogador, de 34 anos, estaria avaliando encerrar a carreira. O lateral-esquerdo também recebeu consultados do futebol dos EUA e de Fluminense e Botafogo.

Em relação ao Nice, o jornalista Sebastien Denis revelou que o clube francês estaria disposto a atender as pedidas salariais de Marcelo. Revelado pelo Fluminense, Marcelo chegou ao Real Madrid em 2006. Após mais de 15 anos no clube espanhol, ele encerrou sua passagem na última temporada.