Cristiano Ronaldo - AFP

Publicado 18/08/2022 18:30

Rio - Com futuro indefinido no Manchester United, o nome de Cristiano Ronaldo passou a ganhar força no Borussia Dortmund, da Alemanha. De acordo com informações do jornal "Bild", o português teria relatado para pessoas próximas o desejo de atuar no clube alemão.

O atacante, de 37 anos, chegaria ao Borussia para substituir Haaland, que trocou o clube alemão pelo Manchester City. O clube alemão chegou a contratar Sebastién Haller, mas o atacante faz tratamento com um tumor nos testículos, e deverá demorar a ter condições de jogo.



A transferência para o Borussia Dortmund representaria a oportunidade de Cristiano Ronaldo seguir disputando a Champions, além de buscar um novo título nacional, já tendo conquistado as ligas de Inglaterra, Espanha e Itália.