Árbitro de vídeo afastado por polêmica em duelo do Flamengo é escalado para Fluminense x Corinthians | Esporte | O Dia

Wagner Reway comandará o VAR no duelo entre Fluminense e CorinthiansCesar Greco/S.E. Palmeiras

Publicado 24/08/2022 14:32

Rio - Após ser afastado por conta de uma grande polêmica no duelo entre Flamengo e Athletico-PR, no dia 27 de julho, no Maracanã, o paraibano Wagner Reway voltou a ser escalado pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF) para uma partida. O profissional será o responsável por operar o VAR do confronto entre Fluminense e Corinthians, nesta quarta-feira (24), no Maracanã, pela ida da semifinal da Copa do Brasil.

Além de Wagner Reway, o paulista Luiz Flávio de Oliveira também foi afastado por conta dos diversos erros no confronto entre as equipes rubro-negras. Ambos passaram pelo Programa de Assistência ao Desempenho do Árbitro (PADA), e retornarão aos jogos gradativamente.

Fluminense e Corinthians se enfrentarão nesta quarta-feira (24), às 19h30, no Maracanã, pela ida da semifinal da Copa do Brasil. A partida será comandada por Ramon Abatti Abel (SC), que será auxiliado por Kleber Lucio Gil (SC) e Fábricio Vilarinho da Silva (GO).