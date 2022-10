Estádio Monumental Isidro Romero Carbo, palco da decisão da Libertadores - Divulgação/Conmebol

Publicado 27/10/2022 11:01 | Atualizado 27/10/2022 11:02

Rio - No próximo sábado, o Flamengo vai entrar em campo pelo jogo mais importante da temporada. E o Jornal O Dia vai desembarcar em Guayaquil, no Equador, para acompanhar de perto o duelo que vale o título da Libertadores. A bola vai rolar para Flamengo e Athletico-PR, a partir das 17h (horário de Brasília). A repórter Thalita Queiroz vai estar no Estádio Monumental Isidro Romero Carbo sentindo o clima da decisão e também dos torcedores brasileiros que estarão no estádio em busca da Glória Eterna.



"Se a despedida dos flamenguistas com a delegação teve aquela comoção no Aeroporto do Galeão, imagino que o reencontro será ainda mais caloroso na cidade de Guayaquil. Os torcedores do clube carioca estão sedentos em busca do seu terceiro título na competição. Já a torcida do Furacão vive a expectativa de conquistar o título inédito. Será uma disputa boa, de times que se preparam para esta final", afirmou a repórter.

O Flamengo embarca para Guayaquil em busca do seu segundo título na temporada. Na última semana, o Rubro-Negro derrotou o Corinthians nos pênaltis, no Maracanã, e faturou a Copa do Brasil. Voltar a conquistar a Libertadores é a obsessão dos torcedores cariocas que estarão acompanhando de longe ou de perto da grande final.

Campeão em 2019 e vice em 2021, o Flamengo tenta voltar a conquistar a competição pela terceira vez na história. É a terceira decisão em quatro anos do Rubro-Negro. O título também vale o retorno ao Mundial de Clubes para buscar o bicampeonato e igualar o feito da geração comandada por Zico em 1981.