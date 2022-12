Sede da CBF - Lucas Figueiredo/CBF

Publicado 11/12/2022 16:26

Rio - Após a eliminação da seleção brasileira na Copa do Mundo do Catar, a CBF pretende, em breve, iniciar a reformulação na comissão técnica da Seleção. Um dos nomes cotados para assumir o cargo de Tite é o do português Abel Ferreira, técnico do Palmeiras. Neste domingo (11), o ex-jogador do Vasco Preto Casagrande se antecipou, e indicou que Abel será o próximo treinador da Seleção.

"O próximo treinador do Brasil. Boa sorte, Mister Abel Ferreira", publicou o ex-jogador.

Preto Casagrande cravou que Abel Ferreira será o novo técnico da seleção brasileira Reprodução

Abel Ferreira é um dos diversos nomes que vem sendo cogitados para assumirem o comando da seleção brasileira. Além dele, Dorival Júnior, Jorge Jesus, Fernando Diniz e Luís Castro també mforam cotados para se tornarem técnicos da Seleção Canarinho.

Recentemente, Leila Pereira, presidente do Palmeiras, comentou sobre a possibilidade de Abel assumir a seleção, e destacou que não gostaria que o português deixasse o Alviverde.

"Me perguntaram se o Abel fosse convocado (para treinar a Seleção Brasileira), e saiu em em tudo quanto é manchete que eu liberaria ele. “Gente, eu não quero que o Abel saia do Palmeiras. O que eu falei foi o seguinte, que seria uma honra para qualquer treinador ser escolhido para treinar a Seleção, mas isso não quer dizer que eu gostaria que ele fosse o treinador", disse Leila, em entrevista à Band.