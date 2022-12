Max verstappen é o atual bicampeão do mundial de pilotos da Fórmula 1 - AFP

Publicado 12/12/2022 16:59

Rio - Bicampeão do mundial de pilotos da Fórmula 1, o holandês Max Verstappen já definiu um prazo para se aposentar da categoria. Em entrevista ao portal "Motorsport", o piloto da Red Bull Racing afirmou que não pretende ter uma carreira muito longa na F-1, e que pode se aposentar logo após o fim do seu contrato com a escuderia austríaca.

"A Fórmula 1 é muito divertida e estou a ter um largo sucesso neste momento, mas quero fazer outras coisas também. Sei que o meu contrato estará em vigor até 2028, altura em que terei 31 anos. Provavelmente continuarei competitivo por mais algum tempo, mas nesses anos quero também experienciar outras coisas e divertir-me com menos pressão e sem um calendário tão congestionado", destacou Max Verstappen.

Essa não foi a primeira vez que o holandês comentou sobre o assunto. Em coletiva de imprensa realizada em junho, Verstappen afirmou que seguirá na Red Bull Racing até o fim do seu contrato, e, após isto, deve se aposentar.

"O plano é ficar aqui até 2028. Não pretendo mudar de equipe. Estou feliz e eles estão felizes comigo. Mas não pensei no que vem depois, talvez eu pare. Estou na Fórmula 1 desde os 17, é muito tempo. Já fiz muitas temporadas, talvez um dia eu queria fazer outra coisa. Não sei se eu ainda estarei bem aos 31 anos ou se meu desempenho vai se degradar", disse o piloto, em junho.

Max Verstappen disputou oito temporadas da Fórmula 1 em sua carreira, e conseguiu o título da categoria em 2021 e 2022.