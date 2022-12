Dorival Junior fará parte do "Seleção Catar" - Gilvan de Souza / Flamengo

Publicado 12/12/2022 17:39

Depois de encerrar sua passagem pelo Flamengo, o treinador Dorival Júnior já acertou o próximo passo de sua carreira fora dos campos. Ele entrou em acordo com a Rede Globo para participar da programação do SporTV na reta final da Copa do Mundo e comentar os jogos finais da competição. A informação é do site "UOL".

A ideia é que Dorival participe do programa 'Seleção Catar', apresentado pelo jornalista André Rizek e que comanda os assuntos em geral da competição. Sua estreia deve acontecer já na próxima sexta-feira, às 19h30, diretamente dos estúdios da Globo.

O programa vem sendo formado com diversos integrantes do mundo da bola, contando com as participações de ex-jogadores, jogadores e até mesmo do treinador Luís Castro, do Botafogo. Dorival, inclusive, será o segundo treinador a participar.