Cristiano Ronaldo está livre no mercado - PATRICIA DE MELO MOREIRA / AFP

Cristiano Ronaldo está livre no mercadoPATRICIA DE MELO MOREIRA / AFP

Publicado 15/12/2022 14:43

Cristiano Ronaldo tem um novo provável destino. O Chelsea estaria interessado na contratação do astro português após ele ter seu contrato rescindido com o Manchester United, segundo a ‘Sky Sports’.



Livre no mercado, Cristiano Ronaldo era apontado para atuar no futebol da Arábia Saudita ou do Catar. O português teria recebido ofertas astronômicas, mas ainda não havia definido o seu futuro.

Aos 37 anos, o astro teve seu contrato rescindido após uma entrevista bombástica com críticas à diretoria e ao técnico do Manchester United, Erik ten Hag. A rescisão veio em meio à Copa do Mundo do Catar.



Após a eliminação de Portugal nas quartas de final do Mundial, Cristiano Ronaldo apareceu no Real Madrid para treinar e manter a forma. O futuro do jogador, portanto, segue indefinido.