Fernando Santos tinha contrato até a Eurocopa de 2024FOTO: PATRICIA DE MELO MOREIRA / AFP

Publicado 15/12/2022 16:44

É oficial: Fernando Santos não é mais técnico de Portugal. Nesta quinta-feira, a Federação Portuguesa de Futebol (FPF) informou que as duas partes concordaram em não dar prosseguimento ao trabalho do Mister. Santos, vale lembrar, tinha contrato até a Eurocopa de 2024.

De acordo com a imprensa portuguesa, o favorito para assumir a seleção é José Mourinho. Atualmente, ele comanda a Roma e tem contrato com o clube italiano até o fim da temporada 2023/24.

Fernando Santos assumiu o comando da seleção portuguesa em setembro de 2014. Com ele, os lusitanos conquistaram a Eurocopa de 2016 e a Liga das Nações de 2019.

Apesar disso, ele passou a receber críticas pelo desempenho da equipe, que é considerada por muitos a melhor geração de Portugal. Na Copa do Mundo de 2018, Portugal perdeu para o Uruguai e caiu nas oitavas. Já no Mundial de 2022, a seleção portuguesa foi eliminada pelo Marrocos, nas quartas de final.

Uma das decisões que chamou a atenção durante seu trabalho foi barrar Cristiano Ronaldo do time titular no jogo contra a Suíça, válido pelas oitavas de final da Copa do Catar. O treinador optou pela entrada de Gonçalo Ramos, que marcou três gols na vitória por 6 a 1. Nas quartas, Cristiano começou novamente no banco, entrou no segundo tempo, mas não evitou a eliminação de Portugal na derrota por 1 a 0 para os Leões do Atlas.

Fernando Santos deixa o cargo com 109 jogos à frente de Portugal. No total, foram 67 vitórias, 23 empates e 19 derrotas.

VEJA A NOTA OFICIAL DA FPF

A Federação Portuguesa de Futebol e Fernando Santos concordaram em dar por terminado o percurso de grande sucesso iniciado em setembro de 2014.



Após uma das melhores participações de sempre da Seleção Nacional em fases finais do Campeonato do Mundo, no Catar, FPF e Fernando Santos entendem que este é o momento certo para iniciar um novo ciclo.



Com Fernando Santos à frente da Seleção Nacional, o nosso País venceu pela primeira vez duas competições internacionais: o inesquecível Euro 2016, em França, e a Liga das Nações, em 2019.



Além dos títulos conquistados, Fernando Santos tornou-se o selecionador com mais jogos e mais vitórias.



Foi uma honra ter podido contar com um treinador e uma pessoa como Fernando Santos na liderança da Seleção Nacional.



A FPF agradece a Fernando Santos e à sua equipa técnica os serviços prestados ao longo de oito anos ímpares e acredita que este agradecimento é feito também em nome dos portugueses.



A Direção da FPF iniciará agora o processo de escolha do próximo selecionador nacional.