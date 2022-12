Dorival Júnior é ex-técnico do Flamengo - Marcelo Cortes/C.R. Flamengo

Publicado 16/12/2022 21:47

Dorival Júnior se mostrou contra um treinador estrangeiro à frente da Seleção Brasileira. Nesta sexta-feira, durante o programa "Seleção Catar", do SporTV, ele destacou que, com a exceção do espanhol Pep Guardiola - o melhor do mundo, em sua opinião -, a CBF não deveria contratar um técnico que não seja brasileiro.

"Eu sou muito sincero. Eu não acho que deva ter. Só se for o melhor treinador do mundo, que na minha opinião é o Guardiola. Caso não seja ele, não é para ter. É para ter um treinador brasileiro. Não ganhamos cinco Copas do Mundo por termos somente grandes jogadores. Sempre tivemos um grande comandante também", disse Dorival Júnior.

"Eu acho que temos que parar um pouco com isso e olharmos para isso. Vermos que todos que fazemos o futebol temos uma parcela de culpa. Em um ano foi o Barbosa (goleiro) que foi o culpado, em outro ano foi o Felipão... Agora o Tite. E todo o aparato envolvido? Quando ganhamos a Copa foi só o Parreira campeão? Nós precisamos começar a dividir um pouco mais as responsabilidades. E eu não vejo treinador brasileiro com essa defasagem que todos comentam", completou.

Vale lembrar que Tite não continuará à frente da Seleção para o próximo ciclo. Antes mesmo do início da Copa do Mundo do Catar, ele já havia dito que não seguiria no cargo.