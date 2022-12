Goleiro é atingido por balde de metal após invasão - Reprodução

Goleiro é atingido por balde de metal após invasãoReprodução

Publicado 17/12/2022 10:31

Austrália - Um incidente lamentável fez com que a partida entre Melbourne Victory e Melbourne City, neste sábado, pela A-League, liga de futebol da Austrália, fosse encerrada ainda no primeiro tempo. Após uma invasão de torcedores no Estádio AAMI Park, o goleiro Tom Glover foi atingido no rosto por um balde de metal e, segundo o Melbourne City, "provavelmente teve uma concussão".

O jogo precisou ser interrompido aos 20 minutos do primeiro tempo, quando o Melbourne City vencia por 1 a 0. Nas redes sociais, o clube australiano confirmou a suspensão da partida e o estado de saúde do goleiro, que teve uma provável concussão.

A Football Australia, entidade responsável pelo futebol no país, lamentou as "cenas chocantes, como ela mesma definiu. Segundo o órgão, os árbitros abandonaram o campo "para proteger a integridade da partida". Além disso, prometeu sérias punições aos responsáveis.

O Melbourne City afirmou que respeita o posicionamento da Football Australia e que em breve voltará a se posicionar sobre o caso. Já o Melbourne Victory condenou "inequivocamente as ações dos torcedores".